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Эксперт: "Спартак" сможет показать достойный футбол в игре с "Ливерпулем"

Спорт
26 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Встреча пройдет во вторник в Москве, начало - в 21:45 мск

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский клуб "Спартак" в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" способен показать достойный футбол, учитывая проблемы в обороне мерсисайдцев. Такое мнение высказал бывший игрок московского "Спартака" Андрей Афанасьев, слова которого приводит "Газета.Ru".

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Встреча пройдет во вторник в Москве, начало - в 21:45 мск.

"Я считаю, что "Спартак" сможет показать сегодня неплохую игру, потому что "Ливерпуль" последние матчи проводит очень неровно, - сказал Афанасьев. - У них часто чудит вратарь, а центральные защитники время от времени допускают ляпы. Также не стоит забывать, что это Лига чемпионов, и "Спартак" должен показать все, на что способен".

В первом туре Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" со счетом 1:1, "Ливерпуль" также вничью завершил матч с испанской "Севильей" со счетом 2:2.

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