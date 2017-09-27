Вратарь "Спартака" Селихов в игре против "Ливерпуля" хотел показать все, что умеет

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вратарь "Спартака" Александр Селихов в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" хотел показать все, что он умеет. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч ТВ".
"Спартак" сыграл с "Ливерпулем" вничью во втором туре группового этапа еврокубка со счетом 1:1. Селихов вышел на 68-й минуте после того, как травму в результате столкновения с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом получил Артем Ребров.
"Надо было выйти и показать, что умею. Я немного волновался, когда начал переодеваться перед выходом на поле, входить в игру было тяжело, - сказал Селихов. - "Ливерпуль" - хорошая команда, и я рад, что все так для нас получилось. Ничья есть ничья, и учитывая, в какой мы сейчас ситуации, это хороший для нас результат".
В следующем туре "Спартак" 17 октября примет испанскую "Севилью".