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Федун назвал провокацией применение пиротехники на трибуне "Спартака" в матче ЛЧ

Спорт
27 сентября, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее УЕФА наказал "Спартак" закрытием фанатских секторов на выездном матче против испанской "Севильи" из-за применения петард

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Дымовая шашка на трибуне на матче "Спартак" - "Ливерпуль"

Дымовая шашка на трибуне на матче "Спартак" - "Ливерпуль"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Применение пиротехнических изделий на фанатской трибуне "Спартака" в начале матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1) похоже на провокацию. Такое мнение журналистам высказал президент московского клуба Леонид Федун.

"Шашки? Думаю, это провокация, потому что болельщики обещали, что ничего подобного не будет", - сказал Федун.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Спартак" закрытием фанатских секторов на выездном матче против испанской "Севильи" из-за применения петард, одна из которых была запущена в арбитра встречи, в первом матче группового этапа против словенского "Марибора" (1:1). Кроме того, московский клуб был оштрафован на €60 тысяч. Перед игрой с "Ливерпулем" красно-белые обратились к своим болельщикам с просьбой воздержаться от применения пиротехники.

После второго тура Лиги чемпионов "Спартак" занимает третье место в группе E, набрав два очка. Столько же очков у занимающего второе место "Ливерпуля". На первой строчке располагается "Севилья" с четырьмя очками, последнее место занимает "Марибор", набравший один балл.

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