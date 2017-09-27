ЦСКА проиграл "Манчестер Юнайтед" в матче Юношеской лиги УЕФА

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:2 проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Голами в составе гостей отметились Эйдан Барлоу (8-я минута) и Анхель Гомес (38). У хозяев гол забил Дмитрий Меренчуков (90).
"Манчестер Юнайтед" возглавляет турнирную таблицу группы А с шестью очками в активе. ЦСКА после двух туров не набрал ни одного очка и занимает четвертое место.
В следующем туре ЦСКА на своем поле примет швейцарский "Базель". "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с португальской "Бенфикой". Оба матча состоятся 18 октября.
Основные команды ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" встретятся в среду в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Начало - 21:45 мск.