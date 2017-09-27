Волков: ЦСКА пропустил два гола от "Манчестер Юнайтед" в Юношеской лиге УЕФА из-за ошибок

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты российского ЦСКА пропустили два гола от английского "Манчестер Юнайтед" в матче юношеской Лиги УЕФА из-за собственных ошибок. Об этом журналистам рассказал защитник армейцев Александр Волков.

В среду армейцы в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА проиграли на своем поле английскому "Манчестер Юнайтед" - 1:2. На старте турнира ЦСКА проиграл на выезде португальской "Бенфике" (1:5).

"Игра была равной, не могу сказать, что у них было большое преимущество и они как-то нас перебегали или переиграли. Пропустили два гола из-за своих собственных ошибок: сначала упустили игрока, а затем штрафной нелепый заработали. Наверное, нехватка концентрации сказалась или что-то в этом роде, просто прозевали", - поделился впечатлениями Волков.

"Настраиваться на такого соперника не приходится, это "Манчестер", это большая команда, и дополнительной мотивации здесь не надо искать. Тем более это Лига чемпионов, многие ребята пришли из школы, и им, и нам надо было доказывать болельщикам и тренерам, что мы достойны защищать цвета клуба. Понятно, что перед каждой игрой есть волнение, но мы старались с первых минут это убрать", - также рассказал он.

Две ближайшие игры армейцы проведут против швейцарского "Базеля". "Безусловно, эти две игры будут самыми важными на данный отрезок времени, если мы сможем взять максимум очков, то будем бороться за выход из группы, а это главная наша задача, - заявил Волков. - Сто процентов, мы отдадим все силы, чтобы взять шесть очков. "Базель" - хорошая команда, но плохих в Лиге чемпионов и нет".

Полузащитник Иван Олейников отметил, что в первом тайме у команды не получалось быстро переходить из обороны в атаку: "Мы знали, что соперники оснащены хорошо физически и технически, и понимали, что они, скорее всего, будут больше владеть инициативой. Старались больше играть на контратаках; знали, что фланговые защитники высоко поднимаются и можно было на контратаках во фланги закидывать и создавать моменты. Но мы долго переходили из обороны в атаку, получали мяч и не знали, что делать. Во втором тайме вышли с другим настроем, проявили характер, самоотдачу, хотели изменить ход встречи, победить".