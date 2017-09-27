Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу отверг предположения в неспособности защитить жизни рабочих

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, отверг заявления Международной неправительственной организации по охране прав человека Human Rights Watch (HWR) в неспособности защитить жизни рабочих. Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета.

Ранее HWR опубликовала отчет, в котором было сказано, что Катар должен принять ряд законов по защите жизней строителей-иммигрантов, работающих на стройках объектов турнира. Также организация попросила органы власти публично расследовать случаи смертей некоторых рабочих.

"Мы признаем озабоченность HWR ситуацией, которую мы подробно обсуждали с представителями организации последние несколько недель, - говорится в сообщении. - Однако мы всецело опровергаем предположение о том, что оргкомитет отрекается от ответственности или не может защитить жизнь работников".

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.