Катару рекомендовано обеспечить защиту жизней рабочих-иммигрантов на объектах ЧМ-2022

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Катар, который примет чемпионат мира по футболу 2022 года, должен принять ряд законов по защите жизней строителей-иммигрантов, работающих на стройках объектов турнира. Об этом в своем отчете сообщает Международная неправительственная организация по охране прав человека Human Rights Watch (HWR).
В данный момент в Катаре действует закон, запрещающий работу на стройках с 11:30 до 15:00 в период с 15 июля по 31 августа, когда температура воздуха может достигать 50 градусов. Однако в HRW считают, что "необходимо ограничить пределы допустимой для работы температуры до более безопасных уровней вне зависимости от времени суток". По мнению организации, такая мера поможет защитить жизни порядка 100 тыс. рабочих.
Организация в отчете также попросила органы власти публично расследовать случаи смертей некоторых рабочих. Кроме того, HWR адресовала Международной федерации футбола (ФИФА) и спонсорам предстоящего чемпионата мира просьбу потребовать от руководства государства большей защиты строители, которые работают в условиях повышенной температуры воздуха и влажности.
По данным HWR, в период с октября 2015 года по июль 2017 года организаторы чемпионата мира рапортовали о десяти смертях рабочих, и все случаи были классифицированы как "не связанные с работой".
Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.