Меркель и Шульц не поддерживают проведение ЧМ-2022 в Катаре

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БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и кандидат на должность главы кабмина от социал-демократов Мартин Шульц заявили, что не поддерживают проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре. Свою позицию они огласили в воскресенье в ходе телевизионных дебатов.
Отвечая на вопрос "Хорошо ли, что турнир пройдет в Катаре?", Меркель сказала: "Это не особенно хорошо, нет".
"Нет", - кратко ответил на тот же вопрос Шульц.
С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.
На Западе периодически критикуют ситуацию с правами человека в Катаре, увязывая это с подготовкой к турниру. Положение дел осложняется напряженными отношениями Катара с соседними государствами.