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Меркель и Шульц не поддерживают проведение ЧМ-2022 в Катаре

Спорт
3 сентября, 23:31 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 3, сентября. /ТАСС

Свою позицию канцлер ФРГ и кандидат на должность главы кабмина огласили во время дебатов

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БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и кандидат на должность главы кабмина от социал-демократов Мартин Шульц заявили, что не поддерживают проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре. Свою позицию они огласили в воскресенье в ходе телевизионных дебатов.

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Отвечая на вопрос "Хорошо ли, что турнир пройдет в Катаре?", Меркель сказала: "Это не особенно хорошо, нет".

"Нет", - кратко ответил на тот же вопрос Шульц.

С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. 

На Западе периодически критикуют ситуацию с правами человека в Катаре, увязывая это с подготовкой к турниру. Положение дел осложняется напряженными отношениями Катара с соседними государствами.

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Ситуация вокруг Катара
Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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