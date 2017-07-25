Посол Катара в РФ: проведем ЧМ-2022, несмотря на бойкот и кризис в регионе

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Катар намерен провести чемпионат мира по футболу в 2022 году, несмотря на экономическую блокаду и бойкот некоторых арабских стран, призывающих перенести турнир. Об этом во вторник заявил посол Катара в РФ Фахад Мохамед аль-Аттыйя в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее швейцарский портал The Local сообщил, что шесть арабских стран (Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет) направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо, в котором указано, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, так как эта страна является "базой террористов". В свою очередь, в ФИФА заявили, что президент организации Джанни Инфантино не получал письмо с требованием о переносе чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
"Конечно, будет чемпионат мира по футболу в 2022 году. Я надеюсь, что на нем будут наши друзья из России. Кризис в заливе не повлиял на подготовку чемпионата мира по футболу", - подчеркнул аль-Аттыйя.
По словам посла, экономическая блокада также никак не отразится на том, что Катар выполнит все свои обязательства по организации турнира. "Мы покупаем много строительных материалов у соседних стран. Когда они установили блокаду Катара, то, естественно, прекратили импорт многих нужных нам материалов. Слава богу, у нас были запасы разных материалов и продуктов, поэтому мы снабжались этим, опирались на наших друзей", - пояснил он.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства.
Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.