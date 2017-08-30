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Катар верит в успех ЧМ по футболу 2018 и 2022 годов

Спорт
30 августа, 13:10 UTC+3 ДОХА ДОХА 30, августа. /ТАСС

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

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Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

© EPA/FELIPE TRUEBA

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Катар верит в успешность проведения чемпионатов мира по футболу в России и Катаре. Об этом в среду заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Катар и Россию объединяет чемпионат мира по футболу, между нами существует тесное сотрудничество и диалог по этому вопросу, - сказал он. - Россия примет чемпионат в 2018 году, Катар - в 2022 году, и мы верим, что эти турниры будут успешными".

Министр также отметил, что на переговорах обсуждалась тема учреждения перекрестных годов культуры между Россией и Катаром.

"В 2018 году рассчитываем принять у себя большое количество мероприятий, организованных российской стороной, - указал он. - Также планируем проводить в России культурные мероприятия, посвященные катарской культуры в рамках данного проекта".

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