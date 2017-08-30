Катар верит в успех ЧМ по футболу 2018 и 2022 годов

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Катар верит в успешность проведения чемпионатов мира по футболу в России и Катаре. Об этом в среду заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Катар и Россию объединяет чемпионат мира по футболу, между нами существует тесное сотрудничество и диалог по этому вопросу, - сказал он. - Россия примет чемпионат в 2018 году, Катар - в 2022 году, и мы верим, что эти турниры будут успешными".

Министр также отметил, что на переговорах обсуждалась тема учреждения перекрестных годов культуры между Россией и Катаром.

"В 2018 году рассчитываем принять у себя большое количество мероприятий, организованных российской стороной, - указал он. - Также планируем проводить в России культурные мероприятия, посвященные катарской культуры в рамках данного проекта".