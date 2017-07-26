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Сборная Катара по футболу получила разрешение выступить в отборе на домашний ЧМ-2022

Спорт
26 июля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Первые раунды квалификации чемпионата мира буду совмещены с отбором на Кубок Азии 2023 года

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ТАСС, 26 июля. Азиатская конфедерация футбола разрешила сборной Катара принять участие в отборочном турнире домашнего чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первые раунды квалификации чемпионата мира буду совмещены с отбором на Кубок Азии 2023 года. Сборная Катара, как хозяин мирового первенства, попадает на турнир автоматически. Если команда не попадет в число 12 лучших по итогам первых двух раундов квалификации, она продолжит выступление в отборе на Кубок Азии.

В случае попадания в число 12 лучших сборных, команда Катара, при одобрении со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), получит возможность выступить в финальном раунде отборочного этапа чемпионата мира. Если же команда откажется от участия, ее место займет лучшая сборная из тех, кто не смог попасть в финальный раунд квалификации.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.

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