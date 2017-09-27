Швед признался, что чувствует усталость после Евробаскета

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МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник "Химок" Алексей Швед чувствует усталость после чемпионата Европы по баскетболу. Об этом игрок рассказал ТАСС.
Российский клуб "Химки" одержал победу над греческим "Панатинаикосом" со счетом 73:70 в полуфинале Кубка Гомельского, который проходит в Москве. В составе "Химок" Швед стал самым результативным игроком, набрав 18 очков.
"Рад был выйти на паркет и сыграть в матче, соскучился по команде. Мы только вчера собрались, поэтому далеки от оптимальной формы, - сказал Швед. - Но до начала сезона времени еще достаточно, успеем набрать. Пока же чувствуется небольшая усталость после чемпионата Европы".
Швед стал самым результативным игроком завершившегося в Турции Евробаскета и вошел в символическую пятерку турнира. Сборная России на первенстве Европы заняла четвертое место.