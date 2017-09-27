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Португалия не смогла приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
27 сентября, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Суммарные коэффициенты России и Португалии остались на прежней отметке - 45,582 и 41,915 балла соответственно

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© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам прошедших в среду матчей второго группового этапа Лиги чемпионов остался прежним.

Российский ЦСКА дома потерпел крупное поражение от английского "Манчестер Юнайтед" (1:4). Португальские клубы также выступили неудачно - "Бенфика" на выезде была разгромлена швейцарским "Базелем" (0:5), а "Спортинг" в родных стенах уступил испанской "Барселоне" (0:1).

Суммарные коэффициенты России и Португалии остались на прежней отметке - 45,582 и 41,915 балла соответственно. Россия в таблице коэффициентов УЕФА идет на шестом месте, позволяющем заявить в еврокубки сезона-2019/20 шесть клубов - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Португалия занимает седьмую строчку, дающую право делегировать в еврокубки-2019/20 пять команд. На пятом месте с суммарным коэффициентом 48,748 балла находится Франция, чей ПСЖ в среду победил немецкую "Баварию" (3:0).

Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Германия и Италия.

В четверг во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" в Санкт-Петербурге сразится с испанским "Реал Сосьедадом", а "Локомотив" в Москве встретится с чешским "Фаставом".

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента учитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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