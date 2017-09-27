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"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

Спорт
27 сентября, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Армейцы потерпели самое крупное домашнее поражение в основном раунде турнира

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© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
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© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC
© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский ЦСКА крупно проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

В составе "Манчестер Юнайтед" мячи забили Ромелу Лукаку (4-я, 26-я минуты), Антони Марсьяль (19, с пенальти) и Генрих Мхитарян (57). У ЦСКА отличился Константин Кучаев (90).

Матч с "Манчестер Юнайтед" стал 41-м подряд в основном раунде Лиги чемпионов, в котором вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропускал хотя бы один мяч.

Ранее "Манчестер Юнайтед" уже встречался с ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. В 2009 году манкунианцы победили команду Леонида Слуцкого в Химках (1:0), а дома сыграли вничью - 3:3. Два года назад ЦСКА на своем поле добился ничьей (1:1), но уступил в гостях (0:1).

Армейцы потерпели самое крупное домашнее поражение в основном раунде Лиги чемпионов. Ранее в главном европейском клубном турнире ЦСКА ни разу не проигрывал на своем поле с разницей в три мяча и более. Самое крупное поражение в истории в Лиге чемпионов армейцам нанес французский "Марсель" 17 марта 1993 года, разгромив на своем поле ЦСКА со счетом 6:0.

В другой встрече группы А швейцарский "Базель" на своем поле разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед" (6 очков), далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0). Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против "Базеля", "Бенфика" в тот же день примет "Манчестер Юнайтед".

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