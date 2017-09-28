Мхитарян: "Манчестер Юнайтед" не ожидал такой легкой победы над ЦСКА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" не ожидал, что добьется столь легкой победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов. Об этом журналистам сказал полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян.

В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл дома МЮ со счетом 1:4. На дубль Ромелу Лукаку (4-я и 26-я минуты), голы Антони Марсьяля (18, с пенальти) и Мхитаряна (57) армейцы ответили точным ударом Константина Кучаева (90).

"Мы не ожидали такого счета и не ждали, что забьем трижды в первом тайме и еще один во втором. Не знаю, что случилось с ЦСКА, мы не ждали такой легкой победы, но мы заслужили ее сегодня", - поделился впечатлениями Мхитарян. "ЦСКА еще сохраняет шансы пройти дальше, у них будет еще две игры с "Базелем", если они в них возьмут шесть очков, то у них все может получится. Я желаю им только удачи", - в то же время сказал полузащитник.

Мхитарян заработал пенальти, с которого команда забила второй гол. "Оппонент сделал подкат, я поставил ногу, он коснулся меня - и вот пенальти", - прокомментировал эпизод Мхитарян.

Игрок сборной Армении поблагодарил болельщиков за персональную поддержу: "Видел много армянских флагов. Спасибо всем армянам, которые пришли на матч и поддерживали меня. Надеюсь, мой гол порадовал их. Я постараюсь продолжать в том же духе".

В другой встрече группы А швейцарский "Базель" на своем поле разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед" (6 очков), далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0). Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против "Базеля", "Бенфика" в тот же день примет "Манчестер Юнайтед".