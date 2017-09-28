Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд посещаемости "ВЭБ-Арены"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новый рекорд посещаемости стадиона "ВЭБ-Арена" установлен на встрече второго тура группового раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и английским "Манчестер Юнайтед" (1:4). Как сообщил журналистам генеральный директор армейцев Роман Бабаев, на матче присутствовало 29072 болельщика.

До этого рекорд принадлежал московскому дерби между ЦСКА и "Спартаком", которое прошло в рамках 26-го тура чемпионата России сезона-2016/17. Эту игру посетило 27352 зрителя. При этом вместимость арены составляет 30 тыс. человек.

"29072 человека прошли у нас по программе, на входе было зафиксировано такое количество. С учетом того, что гостевой фан-сектор не был заполнен, можно сказать, что стадион был полный, потому что туда мы не продавали билеты. Так что это действительно рекорд, лучший показатель, сегодня были заполнены все вип-ложи и сектора", - сказал Бабаев.

Стадион ЦСКА располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тыс. зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком". "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.