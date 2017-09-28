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Гончаренко: ЦСКА ожидал, что "Манчестер Юнайтед" сыграет по другой схеме

Спорт
28 сентября, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам тренера, план армейцев на игру рухнул после первого пропущенного мяча

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Для ЦСКА стала неожиданностью схема, по которой сыграл английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл МЮ со счетом 1:4.

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© Сергей Савостьянов/ТАCC

"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

"Если у нас и был план на игру, он рухнул после первого пропущенного мяча. Класс соперника очень высокий, все-таки это лидер премьер-лиги. Тем более, Игорь Акинфеев [вратарь команды] выручил нас сегодня в нескольких моментах. Мы пробовали путем замен найти баланс, но то, как соперник возвращался в защиту при потери мяча, - это пособие", - поделился впечатлениями Гончаренко.

"Манчестер" сыграл по другой схеме, так что те моменты, которые мы обговаривали для другой схемы, стали смотреться совсем по-другому, - также отметил тренер. - Могу сказать, что самое тяжелое для меня это ошибки, как при первом голе. Мы достаточно подробно рассматривали моменты, когда соперник перехватывает мяч в центре: он отправляет его на фланги, а Лукаку завершает атаки. Думаю, мы смогли адаптироваться к слабым и сильным сторонам соперника по ходу матча, но за счет их замен нам стало еще сложнее атаковать, тем более за спиной были три быстрых нападающих".

На вопрос, повлияло ли на выступлении защитника Марио Фернандеса полученное недавно сотрясение мозга, специалист ответил: "Понимаете, всегда сложно говорить об отдельном игроке, когда терпишь разгромное поражение".

В другой встрече группы А швейцарский "Базель" на своем поле разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед" (6 очков), далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0).

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