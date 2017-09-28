РФПЛ будет подтверждать переносы матчей письмом от клуба, обратившегося с этой просьбой

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) при переносе матча будет публиковать письмо от клуба, который обратился с подобной просьбой. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

По его словам, в текущем сезоне лига не получала претензий от клубов по составлению календаря.

"Могу сказать другое, теперь премьер-лига в информационном пространстве будет действовать немного по- другому, - сказал Прядкин. - При изменении даты или места проведения матчей будем публиковать обращение того клуба, который об этом попросил. Чтобы не думали, что в премьер- лиге не понимают, что болельщикам надо заранее купить билет, заказать гостиницу и так далее. Мы не хотим перекладывать ответственность, мы хотим, чтобы разъяснения болельщикам давал их родной клуб".