Гандболистка Манагарова провела первый матч в составе сборной РФ после смены гражданства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСC/. Гандболистка Юлия Манагарова впервые сыграла за сборную России в официальном матче после получения российского гражданства. Спортсменка, ранее представлявшая сборную Украины, получила российский паспорт в мае 2016 года.

В четверг спортсменка вышла на площадку в составе российской сборной в игре против команды Португалии в отборочном турнире к чемпионату Европы 2018.

Манагарова не могла выступать за российскую команду из-за карантина и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где сборная России завоевала золотые награды.

В составе команды Украины Манагарова провела 48 матчей, забила 193 мяча. Гандболистка трижды участвовала в чемпионатах Европы и дважды - в первенствах мира. В клубной карьере спортсменка, выступавшая за украинский "Смарт" и румынский "Олтхим", по три раза становилась победительницей чемпионатов Украины и Румынии.

С 2013 года она выступает за российский клуб "Ростов-Дон".