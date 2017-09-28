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Футболист "Зенита" Кокорин поблагодарил вратаря "Реал Сосьедада" за пропущенный мяч

Спорт
28 сентября, 23:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, сентября. /ТАСС

Первый гол форвард забил после того, как голкипер испанской команды вышел на перехват мяча за пределы штрафной, но промахнулся

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поблагодарил вратаря испанского клуба "Реал Сосьедад" за пропущенный мяч. Это нападающий сказал журналистам после встречи.

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Александр Кокорин
© Петр Ковалев/ТАСС

"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы

В четверг "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони (5-я минута) и Кокорин (24, 60). У испанцев отличился Диего Льоренте (41).

"Счастливы, что одержали две важные победы с хорошими соперниками - сначала в чемпионате (против "Краснодара" - 2:0 - прим. ТАСС), а теперь и здесь, - поделился впечатлениями Кокорин. - Готовились, как и ко всем остальным соперникам, накануне разбирали игру".

Первый гол Кокорин забил после того, как голкипер испанской команды вышел на перехват мяча за пределы штрафной, но промахнулся. Нападающему оставалось отправить мяч в пустые ворота. "Ожидал [что он ошибется], а вот почему он так сыграл, сложно сказать. Спасибо ему", - прокомментировал эпизод Кокорин.

В следующем матче турнира санкт-петербургский клуб 19 октября примет "Русенборг", "Реал Сосьедад" в тот же день на выезде встретится с "Вардаром".

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