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"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы

Спорт
28 сентября, 21:53 дата обновления: 28 сентября, 22:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, сентября. /ТАСС

Нападающий клуба из Санкт-Петербурга Александр Кокорин отметился двумя забитыми мячами

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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Российский "Зенит" обыграл испанский клуб "Реал Сосьедад" со счетом 3:1 в домашнем матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург", на игре присутствовало 50487 человек.

В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони (5-я минута) и Александр Кокорин (24, 60). У испанцев отличился Диего Льоренте (41).

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Кокорин оформил дубль в третьем матче турнира подряд. С семью голами он идет в числе лидеров списка бомбардиров с учетом квалификационных матчей. В основном раунде в активе Кокорина четыре мяча, на данный момент 26-летний форвард занимает первое место. Кроме того, Кокорин обновил свой рекорд результативности за клуб в одном сезоне, забив 14 мячей в 16 играх, предыдущее достижение было установлено в сезоне-2012/13 в составе московского "Динамо", когда он забил 13 голов в 26 матчах.

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев с учетом выступления за сборную России пропустил гол впервые с 16 августа, когда сине-бело-голубые уступили на выезде голландскому "Утрехту" в квалификации Лиги Европы. После этого голкипер сыграл "на ноль" в восьми встречах подряд. Итальянский защитник петербуржцев Доменико Кришито провел свой 200-й матч в составе "Зенита".

Ранее "Реал Сосьедад" шесть раз встречался с отечественными клубами. В 1998 году испанский клуб дважды победил московское "Динамо" во втором раунде Кубка УЕФА (3:0, 3:2), а в 2014-м уступил "Краснодару" в квалификации Лиги Европы (1:0, 0:3). В 1987 году "Реал Сосьедад" встречался с советским клубом "Динамо" из Минска во втором раунде Кубка обладателей кубков и уступил по сумме двух матчей (1:1 - дома, 0:0 - в гостях).

В другом матче группы L норвежский "Русенборг" дома обыграл македонский "Вардар" со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует "Зенит" (6 очков), далее располагаются "Реал Сосьедад" (3), "Русенборг" (3), "Вардар" (0). В следующем матче турнира санкт-петербургский клуб 19 октября примет "Русенборг", "Реал Сосьедад" в тот же день на выезде встретится с "Вардаром".

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