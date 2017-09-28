Футболисты "Арсенала" обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 28 сентября. Английский "Арсенал" обыграл белорусский БАТЭ со счетом 4:2 в выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

В составе лондонцев забитыми мячами отметились Тео Уолкотт (9-я и 22-я минуты), Роб Холдинг (25) и Оливье Жиру (49). У хозяев отличились Мирко Иванич (28) и Михаил Гордейчук (67).

Жиру забил 100-й гол в карьере за "Арсенал".

"Арсенал" возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками в активе. Следом идет "Црвена Звезда" (4), БАТЭ (1) и "Кельн" (0).

В следующем матче "Арсенал" на выезде сыграет с "Црвеной Звездой". БАТЭ на своем поле примет "Кельн". Оба матча состоятся 19 октября.

Результаты других матчей дня:

"Кельн" - "Црвена Звезда" - 0:1;

"Астана" - "Славия" - 1:1;

"Атлетик" - "Заря" - 0:1;

"Виктория Пльзень" - "Хапоэль" (Беэр-Шева) - 3:1;

"Коньяспор" - "Гимарайнш" - 2:1;

"Лацио" - "Зюльте-Варегем" - 2:0;

"Лугано" - "Стяуа" - 1:2;

"Зальцбург" - "Марсель" - 1:0;

"Эстерсунд" - "Герта" - 1:0.