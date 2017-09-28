Футболисты "Арсенала" обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы

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ТАСС, 28 сентября. Английский "Арсенал" обыграл белорусский БАТЭ со счетом 4:2 в выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
В составе лондонцев забитыми мячами отметились Тео Уолкотт (9-я и 22-я минуты), Роб Холдинг (25) и Оливье Жиру (49). У хозяев отличились Мирко Иванич (28) и Михаил Гордейчук (67).
Жиру забил 100-й гол в карьере за "Арсенал".
"Арсенал" возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками в активе. Следом идет "Црвена Звезда" (4), БАТЭ (1) и "Кельн" (0).
В следующем матче "Арсенал" на выезде сыграет с "Црвеной Звездой". БАТЭ на своем поле примет "Кельн". Оба матча состоятся 19 октября.