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Футболисты "Арсенала" обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы

Спорт
28 сентября, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу английского клуба

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Футболисты "Арсенала"

Футболисты "Арсенала"

© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 28 сентября. Английский "Арсенал" обыграл белорусский БАТЭ со счетом 4:2 в выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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В составе лондонцев забитыми мячами отметились Тео Уолкотт (9-я и 22-я минуты), Роб Холдинг (25) и Оливье Жиру (49). У хозяев отличились Мирко Иванич (28) и Михаил Гордейчук (67).

Жиру забил 100-й гол в карьере за "Арсенал".

"Арсенал" возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками в активе. Следом идет "Црвена Звезда" (4), БАТЭ (1) и "Кельн" (0).

В следующем матче "Арсенал" на выезде сыграет с "Црвеной Звездой". БАТЭ на своем поле примет "Кельн". Оба матча состоятся 19 октября.

Результаты других матчей дня:

  • "Кельн" - "Црвена Звезда" - 0:1;
  • "Астана" - "Славия" - 1:1;
  • "Атлетик" - "Заря" - 0:1;
  • "Виктория Пльзень" - "Хапоэль" (Беэр-Шева) - 3:1;
  • "Коньяспор" - "Гимарайнш" - 2:1;
  • "Лацио" - "Зюльте-Варегем" - 2:0;
  • "Лугано" - "Стяуа" - 1:2;
  • "Зальцбург" - "Марсель" - 1:0;
  • "Эстерсунд" - "Герта" - 1:0.
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