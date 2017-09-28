ФК "Зенит" продал все билеты на домашний матч Лиги Европы с "Реал Сосьедадом"

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" продал все билеты на матч группового турнира Лиги Европы с испанским "Реал Сосьедадом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Встреча второго тура группового раунда Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе "Санкт-Петербург". Начало - в 20:00 мск.

"Ожидается полный стадион. Все билеты проданы", - сказали в пресс-службе.

После первого тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" занимает первое место в группе L, имея в активе три очка. "Реал Сосьедад", также набрав три очка, занимает второе место. Далее располагаются норвежский "Русенборг" и македонский "Вардар".