Система определения гола будет использована на матче Лиги Европы "Зенит" - "Реал Сосьедад"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Система фиксации гола будет использована на матче второго тура группы L Лиги Европы между российским "Зенитом" и испанским клубом "Реал Сосьедад". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в четверг в 20:00 мск.
По информации пресс-службы, на матче ожидается аншлаг, но последние билеты еще остались в продаже на официальном сайте "Зенита". Крыша стадиона будет закрыта.
Стадион "Санкт-Петербург" рассчитан на 68 тыс. зрителей.