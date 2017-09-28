Система определения гола будет использована на матче Лиги Европы "Зенит" - "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Система фиксации гола будет использована на матче второго тура группы L Лиги Европы между российским "Зенитом" и испанским клубом "Реал Сосьедад". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в четверг в 20:00 мск.

По информации пресс-службы, на матче ожидается аншлаг, но последние билеты еще остались в продаже на официальном сайте "Зенита". Крыша стадиона будет закрыта.

Стадион "Санкт-Петербург" рассчитан на 68 тыс. зрителей.