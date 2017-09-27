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Манчини: матч с клубом "Реал Сосьедад" станет одним из самых сложных в сезоне для "Зенита"

Спорт
27 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Встреча группы L Лиги Европы пройдет в Санкт-Петербурге в четверг в 20:00 мск

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Матч группового этапа Лиги Европы против испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад", возможно, станет одним из самых сложных в сезоне для российского "Зенита". Такое мнение высказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча группы L Лиги Европы пройдет в Санкт-Петербурге в четверг в 20:00 мск.

"Это ("Реал Сосьедад") сильная команда, одна из самых сильных в испанской лиге. У них отличная техника, команда обладает настоящим спортивным характером. Ввиду всего этого я считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, возможно, один из самых сложных в этом сезоне, поэтому будем готовиться соответствующе", - сообщил Манчини.

По словам итальянского тренера, у "Зенита" нет травмированных футболистов за исключением полузащитника Олега Шатова, который может не сыграть в четверг. "Практически все футболисты находятся в хорошей форме, восстановились. Что касается Шатова, то я не уверен, что он сможет сыграть завтра, он не до конца здоров. Мы рассчитываем на его полное восстановление скорее к воскресному матчу", - рассказал Манчини.

В первом туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" в гостях разгромил македонский "Вардар" со счетом 5:0, "Реал Сосьедад" дома также разгромно победил норвежский "Русенборг" (4:0).

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