"Зенит" и "Реал Сосьедад" сыграют за лидерство в группе Лиги Европы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Зенит" сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад" в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы. В стартовых матчах группы L команды одержали крупные победы, подтвердив статус фаворитов.

"Зенит" в гостях разгромил македонский "Вардар" (5:0), тогда как "Реал Сосьедад" в Сан-Себастьяне оказался сильнее норвежского "Русенборга" - 4:0. Российский и испанский клубы отличает прежде всего результативный футбол в нынешнем сезоне, хотя, в отличие от мало пропускающего "Зенита", баски испытывают немалые проблемы в обороне.

"Реал Сосьедад" в прошлом сезоне занял в чемпионате Испании шестое место, а новый сезон начал с трех побед. Однако затем последовали три поражения кряду, которые отбросили команду на восьмую строчку. "Реал Сосьедад" забил 13 мячей в шести турах, уступая по этому показателю лишь "Барселоне", но пропустив такое же количество голов в собственные ворота, что ставит клуб в один ряд с аутсайдерами.

"Реал Сосьедад" возглавляет бывший полузащитник "Барселоны" Эусебио Сакристан, что сказывается на стиле команды, которая старается с любым соперником контролировать мяч. Благо в центре поля действуют техничные Асьер Ильярраменди и Хаби Прието, а в атаке собрана целая группа футболистов, способных завершить комбинации забитым мячом. В стартовых матчах сезона из нападающих не забивал лишь мексиканец Карлос Вела, зато постоянно поражали ворота соперников Виллиан Жозе, Хуанми и восстановившийся после травмы молодой лидер команды Микель Ойярсабаль.

Следует опасаться и 24-летнего защитника, воспитанника мадридского "Реала" Диего Льоренте, который забил два мяча в ворота "Русенборга", хотя он оспаривает место в составе с восстановившимся после травмы Раулем Навасом.

"Зенит" в чемпионате забивает и не пропускает

"Зенит" в чемпионате России уверенно лидирует, после 11 туров на четыре очка опережая "Локомотив", при этом команда Роберто Манчини забила больше всех в лиге - 21 гол и пропустила меньше конкурентов (всего три мяча). Сбалансированность состава позволяет "Зениту" выступать сразу в двух турнирах, хотя нередко у команды случаются осечки, как в матче за Кубок России неделю назад, когда команда из Санкт-Петербурга на домашней арене уступила землякам-динамовцам со счетом 2:3.

Манчини накануне матча отметил, что соперник является одним из сильнейших клубов Испании. Итальянец также заявил, что "Зениту" еще нужно время, чтобы построить команду, способную постоянно побеждать на европейской арене, и успех в матче с "Реалом Сосьедад" будет важен прежде всего для становления настоящего "Зенита". Манчини рассказал, что травмирован лишь Олег Шатов, участие которого в матче под большим сомнением.

Матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20:00 мск. Главным арбитром назначен англичанин Андре Марринер. В другом матче группы в норвежском Тронхейме "Русенборг" сыграет против "Вардара".

В четверг состоятся матчи во всех 12 группах Лиги Европы. В группе F московский "Локомотив" встретится с чешским "Фаставом" из Злина.