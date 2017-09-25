ФК "Краснодар" считает, что поведение фанатов "Зенита" не должно повториться впредь

ТАСС, 25 сентября. Футбольный клуб "Краснодар" считает, что поведение болельщиков санкт- петербургского "Зенита", которые во втором тайме матча чемпионата России подожгли несколько файеров на гостевом фан-секторе и покинули арену, не должно повториться впредь. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В воскресенье газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что болельщики "Зенита" во время второго тайма выездной игры с "Краснодаром" покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек. По информации издания, это было связано с тем, что служба безопасности краснодарской арены не пустила на стадион остальных фанатов "Зенита", а клуб взял только одну тысячу билетов вместо предложенных "Краснодаром" трех тысяч. На выходе с арены у болельщиков гостей произошла стычка с сотрудниками местного ОМОНа. Как сообщила пресс-служба краснодарской полиции, сотрудники правопорядка задержали двух болельщиков "Зенита", который пытались незаконно проникнуть на стадион во время матча.

Как сообщается, изначально "Краснодар" должен был выделить болельщикам "Зенита" 3300 мест на стадионе, но в отделе по работе с болельщиками санкт-петербургской команды уведомили краснодарский клуб, что на игре ожидается не больше тысячи болельщиков "Зенита". "По предварительному согласованию с ФК "Зенит" им было выделено именно такое количество билетов - одна тысяча, бесплатно", - сказано в заявлении клуба.

"Поскольку мы, как и вся премьер-лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности", - говорится в заявлении "Краснодара".

"У нас нормальные отношения с болельщиками "Зенита", и нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан- секторе. Тем более что болельщики "Зенита" недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь", - сказано на сайте "Краснодара".

Матч "Краснодар" - "Зенит" прошел в воскресенье и завершился со счетом 0:2.