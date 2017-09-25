Полиция задержала двух фанатов "Зенита" на матче с "Краснодаром" за хулиганство

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КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Краснодарская полиция задержала двух болельщиков санкт-петербургского"Зенита", которые пытались незаконно проникнуть на стадион во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции.
В воскресенье в матче 11-го тура РФПЛ "Краснодар" дома проиграл "Зениту" со счетом 0:2.
"В ходе матча болельщики "Зенита" попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча", - говорится в сообщении.
"Иных нарушений общественного порядка допущено не было", - отметили в полиции.
Пресс-служба Росгвардии сообщила, что сотрудниками ведомства были задержаны и переданы полиции трое мужчин, один из которых оказал активное сопротивление.
Охрану общественного порядка на матче обеспечивали свыше 600 правоохранителей. Встречу посетили почти 34 тыс. зрителей.