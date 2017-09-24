Тренер "Зенита" Манчини ждет большего от атакующих футболистов команды

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини доволен тем, как действовала атакующая линия его команды в матче чемпионата России против "Краснодара", однако по-прежнему ждет от нее большего. Об этом он заявил после игры в эфире телеканала "Наш футбол".

"Зенит" победил "Краснодар" со счетом 2:0 в гостевом матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Голами отметились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

"Я говорил, что нам предстоит тяжелая игра с сильной командой, к тому же, на таком замечательном стадионе, - сказал Манчини. - Нам надо было выигрывать, чего мы и добились. Я доволен тем, как играла наша атакующая линия, но мы ждем от них большего. Матч с "Реал Сосьедадом" будет сложным, но у нас четыре дня на восстановление, по составу пока ничего сказать не могу".

"Зенит" проведет домашний матч группового этапа Лиги Европы против "Реал Сосьедада" 28 сентября.