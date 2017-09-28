Эксперт: "Реал Сосьедад" демонстрирует думающий футбол

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Реал Сосьедад" является отличной испанской командой с высокой скоростью, которая играет в думающий футбол. Такое мнение высказал бывший футболист петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин, слова которого приводит "Газета.Ru".
"Зенит" сыграет с клубом "Реал Сосьедад" в четверг во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 20:00 мск.
"Реал Сосьедад" - отличная испанская команда с высокой скоростью, хорошей техникой и думающим футболом, так что "Зениту" не стоит ждать легкой игры. Но последний матч петербуржцев в чемпионате России с "Краснодаром" порадовал и показал, что "Зенит" может играть в очень интересный футбол. Особенно это продемонстрировал первый тайм - четко сыграли и в обороне, и в атаке", - сказал Булавин.
"Реал Сосьедад" любит идти вперед, играть в атакующий футбол. Победителем сегодня станет та команда, которая проявит волю и мастерство", - добавил Булавин.
В первом туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" в гостях разгромил македонский "Вардар" со счетом 5:0, "Реал Сосьедад" дома также разгромно победил норвежский "Русенборг" (4:0).