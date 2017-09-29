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УЕФА открыл дело по итогам матча "Кельна" и "Црвены Звезды" в Лиге Европы

Спорт
29 сентября, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Встреча группового турнира прошла в четверг в Германии и завершилась со счетом 1:0 в пользу сербской команды

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении немецкого "Кельна" и сербской "Црвены Звезды" по итогам матча второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Встреча прошла в четверг в Германии и завершилась со счетом 1:0 в пользу сербской команды. Ранее Focus Online сообщил, что после окончания матча между фанатами "Кельна" и "Црвены Звезды" произошла массовая драка и были задержаны около 70 человек.

В отношении немецкого клуба УЕФА открыл дела по четырем нарушениям дисциплинарного регламента: неудовлетворительная организация матча, бросание предметов, блокировка лестничных проходов и использование пиротехники.

В отношении сербской команды открыты дела по двум нарушениям: бросание предметов и использование пиротехники.

Данные дела будут рассмотрены контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.

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