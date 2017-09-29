УЕФА открыл дело по итогам матча "Кельна" и "Црвены Звезды" в Лиге Европы

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении немецкого "Кельна" и сербской "Црвены Звезды" по итогам матча второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча прошла в четверг в Германии и завершилась со счетом 1:0 в пользу сербской команды. Ранее Focus Online сообщил, что после окончания матча между фанатами "Кельна" и "Црвены Звезды" произошла массовая драка и были задержаны около 70 человек.
В отношении немецкого клуба УЕФА открыл дела по четырем нарушениям дисциплинарного регламента: неудовлетворительная организация матча, бросание предметов, блокировка лестничных проходов и использование пиротехники.
В отношении сербской команды открыты дела по двум нарушениям: бросание предметов и использование пиротехники.
Данные дела будут рассмотрены контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.