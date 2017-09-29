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Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги Европы

Спорт
29 сентября, 0:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Нападающий сборной России забил уже 14 мячей за клуб в текущем сезоне во всех соревнованиях, что является для него личным рекордом

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" обыграл испанский "Реал Сосьедад" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы и возглавил свою группу. Нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин благодаря очередным голам установил личный рекорд результативности в сезоне.

Встреча, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург" при стечении более чем 50 тыс. зрителей, завершилась победой команды Роберто Манчини со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони (5-я минута) и Кокорин (24, 60), у испанцев отличился Диего Льоренте (41). Первые два гола "Зенит" забил после очевидных ошибок соперника, сначала полузащитник испанцев Рубен Пардо ошибся в передаче, после чего Ригони нанес точный удар низом в угол ворот с линии штрафной, а затем голкипер сан-себастьянцев Херонимо Рульи промахнулся мимо мяча, после чего Кокорину оставалось только покатить мяч в пустые ворота.

"Сложный матч, мы пропустили очень быстро два гола, потом обрели некоторое спокойствие, забили, но потом снова пропустили. Это не лучший наш матч, мы допустили много ошибок, особенно для матча такого уровня. Мы владели мячом 75 процентов времени, но это не оправдывает пропущенные голы, у нас слаженная команда, но у "Зенита" игроки с большим опытом", - резюмировал на пресс-конференции главный тренер испанской команды Эусебио Сакристан.

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Александр Кокорин
© Петр Ковалев/ТАСС

"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче Лиги Европы

Манчини, несмотря на то, что соперники значительно больше владели мячом (67 процентов времени, 632 передачи против 281) и создали не меньше моментов, остался доволен игрой своей команды: "Мы сыграли не идеально, но очень хорошо, тем более против такой быстрой и мастеровитой команды. В целом, я доволен".

"Считаю, что соперник голы нам не дарил, ведь голы случаются тогда, когда кто-то допускает ошибки, если бы все играли идеально, все матчи завершались бы со счетом 0:0", - добавил Манчини.

Рекорд Кокорина

Кокорин забил свои 13-й и 14-й мячи за клуб в текущем сезоне во всех соревнованиях, что является для него личным рекордом. В сезоне-2012/13 форвард, выступавший за московское "Динамо", отличился 13 раз, но тогда ему потребовалось на это 26 матчей, а в текущем - 17. Манчини отметил, что Кокорин сыграл "просто замечательно". Сам форвард заявил, что ожидал ошибки Рульи в моменте с первым забитым голом и поблагодарил вратаря.

В другом матче группы L норвежский "Русенборг" дома обыграл македонский "Вардар" со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует "Зенит" (6 очков), далее располагаются "Реал Сосьедад" (3), "Русенборг" (3), "Вардар" (0). Перед сезоном руководство сине-бело-голубых поставило команде задачу выиграть турнир, и, по мнению Сакристана, сине-бело-голубые на это способны.

"У "Зенита" слаженная команда, игроки обладают опытом. Судя по их игре, они могут далеко пройти в турнире. У них высокое качество игры", - сказал специалист.

В следующем матче турнира санкт-петербургский клуб 19 октября примет "Русенборг", "Реал Сосьедад" в тот же день на выезде встретится с "Вардаром".

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