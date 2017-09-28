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Лунев: в России никто не может сравниться с болельщиками "Зенит"

Спорт
28 сентября, 23:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, сентября. /ТАСС

В четверг "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" в Лиге Европы, встречу посетило более 50 тысяч зрителей

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Андрей Лунев

Андрей Лунев

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Болельщики санкт-петербургского "Зенита" являются лучшими в России, с которыми никто не сможет сравниться. Такое мнение высказал журналистам вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев.

В четверг "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. Встречу посетило более 50 тысяч зрителей.

"Положительные эмоции, атмосфера отличная, пришел почти полный стадион. Показали добротный футбол, может, не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное, добились положительного результата и порадовали болельщиков", - поделился впечатлениями Лунев.

"Наши болельщики - просто супер. В России с ними рядом никого нет", - отметил голкипер.

В другом матче группы L норвежский "Русенборг" дома обыграл македонский "Вардар" со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует "Зенит" (6 очков), далее располагаются "Реал Сосьедад" (3), "Русенборг" (3), "Вардар" (0). В следующем матче турнира санкт-петербургский клуб 19 октября примет "Русенборг", "Реал Сосьедад" в тот же день на выезде встретится с "Вардаром".

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