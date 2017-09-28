Тренер "Реал Сосьедада": "Зенит" может далеко пройти в Лиге Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Санкт- петербургский "Зенит" обладает прекрасной командой, которая способна зайти далеко в Лиге Европы. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер испанского "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан.

В четверг "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони и Александр Кокорин. У испанцев отличился Диего Льоренте. В другом матче группы L норвежский "Русенборг" дома обыграл македонский "Вардар" со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует "Зенит" (6 очков), далее располагаются "Реал Сосьедад" (3), "Русенборг" (3), "Вардар" (0).

"Сложный матч, мы пропустили очень быстро два гола, потом обрели некоторое спокойствие, забили, но потом снова пропустили. Это не лучший наш матч, мы допустили много ошибок, особенно для матча такого уровня. Постараемся их исправлять", - поделился впечатлениями Сакристан.

"Мы владели мячом 75 процентов времени, но это не оправдывает пропущенные голы, у нас слаженная команда, но у "Зенита" игроки с большим опытом", - также сказал он.

Специалист отметил, что не собирался отходить от атакующей манеры игры, несмотря на то, что "Зенит" любит контратаковать: "Открытую манеру игры, которую мы выбрали, мы проповедуем уже два года. Просто "Зенит" играл очень слаженно, тем более их команда обладает прекрасными игроками. Это был не лучший день для нашей команды".

"У "Зенита" слаженная команда, игроки обладают опытом. Судя по их игре, они могут далеко пройти в турнире. У них высокое качество игры", - заявил Сакристан.