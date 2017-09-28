"Ницца" разгромила "Витесс" в матче Лиги Европы

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Ницца" со счетом 3:0 разгромил голландский "Витесс" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Забитыми голами в составе французской команды отметились Алессан Плеа (16-я, 81-я минуты) и Ален Сен-Максимен (45). Плеа сравнялся с нападающим "Зенита" Александром Кокориным по количеству забитых голов. У обоих футболистов в активе по четыре мяча, и они возглавляют гонку бомбардиров основного турнира Лиги Европы.
Встречу обслуживала бригада российского арбитра Алексея Еськова. В начале второго тайма матч был прерван на 20 минут из-за проблем с освещением на стадионе.
"Ницца" возглавляет турнирную таблицу группы К с шестью очками в активе. Следом идут "Лацио" (6), "Витесс" (0) и "Зюльте-Варегем" (0). В следующем туре "Ницца" на своем поле примет "Лацио". "Витесс" в гостях сыграет с "Зюльте-Варегемом". Оба матча состоятся 19 октября.