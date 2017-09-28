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Манчини: Кокорин замечательно сыграл в матче с "Реал Сосьедадом"

Спорт
28 сентября, 22:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, сентября. /ТАСС

Главный тренер "Зенита" сообщил, что форвард Артем Дзюба в предыдущей игре с "Краснодаром" получил повреждение

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сыграл против испанского клуба "Реал Сосьедад" в матче Лиги Европы просто замечательно. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

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В четверг "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони и Кокорин. У испанцев отличился Диего Льоренте.

"Мы сыграли не идеально, но очень хорошо, тем более против такой быстрой и мастеровитой команды. В целом, я доволен", - поделился впечатлениями от игры Манчини.

"Кокорин сыграл просто замечательно, игра Артема Дзюбы потихоньку улучшается. Главное, что все сыграли хорошо сегодня", - сказал специалист. "Считаю, соперник голы нам не дарил, ведь голы случаются тогда, когда кто-то допускает ошибки, если бы все играли идеально, все матчи завершались бы со счетом 0:0. Ригони забил очень хорошим ударом издалека, а Кокорин сделал рывок к мячу перед первым забитым мячом", - также отметил он.

Манчини также сообщил, что Дзюба в предыдущей игре с "Краснодаром" (2:0) получил повреждение. "Дзюба, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз не вышли в стартовом составе, потому что играли буквально четыре дня назад, а через несколько дней у нас снова игра, у нас плотный график. Тем более Дзюба в матче с "Краснодаром" получил небольшое повреждение колена и вплоть до 12 часов сегодняшнего дня мы не знали, можем ли на него рассчитывать", - сказал он.

В другом матче группы L норвежский "Русенборг" дома обыграл македонский "Вардар" со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует "Зенит" (6 очков), далее располагаются "Реал Сосьедад" (3), "Русенборг" (3), "Вардар" (0). В следующем матче турнира санкт-петербургский клуб 19 октября примет "Русенборг", "Реал Сосьедад" в тот же день на выезде встретится с "Вардаром".

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