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Сорокин: времени для адаптации стадиона "Нижний Новгород" к ЧМ-2018 будет достаточно

Спорт
30 сентября, 12:40 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 30, сентября. /ТАСС

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" убежден, что к концу марта - началу апреля стадион будет полностью готов

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Александр Рюмин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" предстоящей весной будет иметь достаточно времени для адаптации стадиона "Нижний Новгород". Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах-организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники"). Основная цель визита - обсуждение операционной деятельности стадионов во время.

"У нас нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок - это конец текущего года. Нам это даст достаточно времени для адаптации стадиона к чемпионату мира. Требования, предъявляемые к организации чемпионата мира, выше, чем к организации матчей премьер-лиги или других российских соревнований. У нас это время будет - это несколько весенних месяцев", - сказал Сорокин.

"Убежден, что к концу марта - началу апреля стадион будет полностью готов", - добавил Сорокин.

Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены - 45 тысяч мест, срок сдачи - декабрь 2017 года. Здесь пройдут шесть матчей чемпионата мира, в том числе 1/4 финала.

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