Врио главы Нижегородской области планирует сыграть в первом матче на стадионе ЧМ-2018

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин планирует сыграть в первом матче на стадионе "Нижний Новгород", который запланирован на 8 октября. Об этом Никитин сообщил журналистам.
Во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин, который до этого занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли России. О проведении матча между командами правительства и строителей Шанцев объявил в конце августа.
"Матч состоится, какие-то детали мы расскажем позже. Это будет матч, в котором сыграют команды администрации и строителей. Думаю, если буду здоров и не задействован в каких-то мероприятиях, то и сам приму участие", - сказал Никитин.
"Изначально подготовка к ЧМ была в фокусе моего внимания, это первоочередная задача, за которую нужно взяться лично. Первое впечатление от программы подготовки - это масштабность. Программа включает в себя 15 подразделов, 126 мероприятий", - добавил Никитин.
"Это огромная работа и огромное наследие, которое останется после чемпионата мира. Критических срывов нет нигде, некоторое отставание есть по некоторым мероприятиям, мы его наверстаем", - сказал Никитин в заключение.
В рамках подготовки к чемпионату мира в Нижнем Новгороде запланировано строительство около 50 объектов, уже работает новый аэропорт, готовы спортивная база и тренировочная площадка, идет строительство новой станции метро, реконструкция проспекта, продолжаются ремонтные работы на трех стадионах. Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены - 45 тысяч мест, срок сдачи - декабрь 2017 года. Здесь пройдут шесть матчей чемпионата мира, в том числе 1/4 финала.
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