Эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" после ЧМ-2018 будет стоить 400 млн рублей в год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" после чемпионата мира по футболу 2018 года будет стоить 400 млн рублей в год. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

"По нашим оценкам, эксплуатация стадиона будет стоить порядка 400 млн рублей в год. Но мы все сделаем для того, чтобы он был самоокупаемым. Это возможно, если мы правильно распределим эксплуатацию и сдадим в аренду подтрибунные помещения, их всего 2100", - сказал Шанцев.

"Я был на нескольких стадионах - и открытых, и закрытых. У управляющих компаний, которые планируют загрузку своих объектов как минимум на три года вперед, все складывается. И даже появляется прибыль, чтобы поддерживать профессиональные и детские команды. Мы будем строить работу именно так, чтобы это не был объект, на котором мы бы только тратили", - добавил Шанцев.

Шанцев также сообщил, что смена названия арены на спонсорское пока не запланировано. "Пока мы не собираемся менять название. Если у управляющей компании будет хорошее предложение, мы его рассмотрим", - сказал губернатор.

Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены - 45 тыс. мест, срок сдачи - декабрь 2017 года.