Эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" после ЧМ-2018 будет стоить 400 млн рублей в год

Эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" после ЧМ-2018 будет стоить 400 млн рублей в годСпорт 26 августа, 13:17
Шанцев: "Олимпиец" получит финансирование под РФПЛ, если будет показывать хорошую игруСпорт 26 августа, 13:09
Кишинев через несколько дней даст Москве ответ по выводу миротворцевМеждународная панорама 26 августа, 12:54
Sky: иракские войска полностью освободили от боевиков ИГ город Талль-АфарМеждународная панорама 26 августа, 12:52
Первый матч на стадионе "Нижний Новгород" пройдет 8 октябряСпорт 26 августа, 12:45
Боль в спине может помешать Лесуну продолжить выступление на ЧМ по современному пятиборьюСпорт 26 августа, 12:33
Мелантьев и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 мСпорт 26 августа, 12:26
Волков стал вторым в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлонуСпорт 26 августа, 12:01
Столкновение двух айсбергов: эксперты дают прогноз на бой между Мэйуэзером и МакгрегоромСпорт 26 августа, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" после чемпионата мира по футболу 2018 года будет стоить 400 млн рублей в год. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
"По нашим оценкам, эксплуатация стадиона будет стоить порядка 400 млн рублей в год. Но мы все сделаем для того, чтобы он был самоокупаемым. Это возможно, если мы правильно распределим эксплуатацию и сдадим в аренду подтрибунные помещения, их всего 2100", - сказал Шанцев.
"Я был на нескольких стадионах - и открытых, и закрытых. У управляющих компаний, которые планируют загрузку своих объектов как минимум на три года вперед, все складывается. И даже появляется прибыль, чтобы поддерживать профессиональные и детские команды. Мы будем строить работу именно так, чтобы это не был объект, на котором мы бы только тратили", - добавил Шанцев.
Шанцев также сообщил, что смена названия арены на спонсорское пока не запланировано. "Пока мы не собираемся менять название. Если у управляющей компании будет хорошее предложение, мы его рассмотрим", - сказал губернатор.
Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены - 45 тыс. мест, срок сдачи - декабрь 2017 года.