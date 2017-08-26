Первый матч на стадионе "Нижний Новгород" пройдет 8 октября

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Сборная правительства Нижегородской области и команда строителей сыграют в первом матче на стадионе "Нижний Новгород", который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Встреча пройдет 8 октября, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
"Поле будет готово к началу октября, и мы планируем 8 октября провести первый матч. Это будут не профессионалы - сыграют сборные правительства Нижегородской области и сборная строителей. Я сам планирую принять участие в этой игре, сыграю на позиции левого защитника и постараюсь никого не пропустить", - сказал Шанцев.
Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены - 45 тысяч мест, срок сдачи - декабрь 2017 года.