Президент ФТАР Агапитов продолжит являться членом исполкома IWF

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сохранит за собой место в исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), несмотря на санкции, которые IWF наложила в субботу на российскую тяжелую атлетику. Об этом сообщил ТАСС советник президента ФТАР Петр Разумов.

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря.

"Агапитов продолжит оставаться членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. Это не вызывает никаких вопросов. У него полная поддержка со стороны президента IWF Тамаша Аяна, вице-президентов, руководства европейской федерации", - подчеркнул Разумов.

Агапитов был выбран членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики в конце мая на конгрессе организации в Бангкоке.