Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент ФТАР Агапитов продолжит являться членом исполкома IWF

Спорт
30 сентября, 18:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сохранит за собой место в исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), несмотря на санкции, которые IWF наложила в субботу на российскую тяжелую атлетику. Об этом сообщил ТАСС советник президента ФТАР Петр Разумов.

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря.

"Агапитов продолжит оставаться членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. Это не вызывает никаких вопросов. У него полная поддержка со стороны президента IWF Тамаша Аяна, вице-президентов, руководства европейской федерации", - подчеркнул Разумов.

Агапитов был выбран членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики в конце мая на конгрессе организации в Бангкоке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
4
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
СМИ: более 1,7 млн молодых людей из КНДР готовы пополнить ряды народной армии
7
Пять человек получили ножевые ранения в городе Шеффилд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама