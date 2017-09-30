Тарханов: "Спартак" полностью переиграл "Урал", результат закономерный

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Спартак" абсолютно заслуженно победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу, потому что москвичи полностью переиграли соперника. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.

В субботу "Спартак" обыграл "Урал" со счетом 2:0.

"Результат закономерный, "Спартак" нас полностью переиграл. Наверное, это первая игра в сезоне, в которой мы не смогли выходить в атаку, они нас прессинговали. Наверное, много молодых ребят, которые еще не готовы проводить столько хороших матчей подряд. Тем более, мы были не в оптимальных кондициях", - поделился впечатлениями от игры Тарханов.

"Сегодня и мы были плохи, и "Спартак" хорош", - отметил он.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 17 очков, "Урал" с 16 очками идет восьмым. В следующем туре "Спартак" 13 октября в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" на следующий день примет махачкалинский "Анжи".