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Тарханов: "Спартак" полностью переиграл "Урал", результат закономерный

Спорт
30 сентября, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Екатеринбургский клуб проиграл со счетом 0:2

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Спартак" абсолютно заслуженно победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу, потому что москвичи полностью переиграли соперника. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.

В субботу "Спартак" обыграл "Урал" со счетом 2:0.

"Результат закономерный, "Спартак" нас полностью переиграл. Наверное, это первая игра в сезоне, в которой мы не смогли выходить в атаку, они нас прессинговали. Наверное, много молодых ребят, которые еще не готовы проводить столько хороших матчей подряд. Тем более, мы были не в оптимальных кондициях", - поделился впечатлениями от игры Тарханов.

"Сегодня и мы были плохи, и "Спартак" хорош", - отметил он.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 17 очков, "Урал" с 16 очками идет восьмым. В следующем туре "Спартак" 13 октября в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" на следующий день примет махачкалинский "Анжи".

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