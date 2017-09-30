"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата России

Опрос: американцы чаще всего называли Трампа некомпетентным, высокомерным и сильнымМеждународная панорама 30 сентября, 21:03
Ротенберг: IIHF не имела вопросов к России по организации двух ЧМ в 2018 годуСпорт 30 сентября, 20:55
"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата РоссииСпорт 30 сентября, 20:53
По всей Испании прошли демонстрации против референдума в КаталонииМеждународная панорама 30 сентября, 20:25
ПСЖ разгромил "Бордо" в матче чемпионата Франции, Неймар забил с пенальтиСпорт 30 сентября, 19:54
Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может открыться матчем "Урал" - "Спартак" 15 апреляСпорт 30 сентября, 19:26
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата АнглииСпорт 30 сентября, 19:00
Россиянки завоевали бронзу ЧМ по академической гребле в четверке без рулевогоСпорт 30 сентября, 18:52
"Амкар" обыграл "Рубин" и одержал третью подряд победу в РФПЛСпорт 30 сентября, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Александр Самедов (36-я минута) и Педро Роша (51), для которого этот гол стал дебютным в составе "Спартака". На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Урала" Грегор Балажиц. Красно-белые не проигрывают в чемпионате страны на протяжении пяти матчей подряд.
В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 17 очков, "Урал" с 16 очками идет восьмым.
В следующем туре "Спартак" 13 октября в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" на следующий день примет махачкалинский "Анжи".