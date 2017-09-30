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"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата России

Спорт
30 сентября, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Красно-белые не проигрывают в чемпионате страны на протяжении пяти встреч подряд

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Александр Самедов (36-я минута) и Педро Роша (51), для которого этот гол стал дебютным в составе "Спартака". На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Урала" Грегор Балажиц. Красно-белые не проигрывают в чемпионате страны на протяжении пяти матчей подряд.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 17 очков, "Урал" с 16 очками идет восьмым.

В следующем туре "Спартак" 13 октября в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" на следующий день примет махачкалинский "Анжи".

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