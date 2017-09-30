Каррера: "Спартак" против "Урала" провел одну из лучших игр за последнее время

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Спартак" в матче чемпионата России с "Уралом" (2:0) показал одну из лучших игр за последнее время. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Забитыми мячами отметились Александр Самедов (36-я минута) и Педро Роша (51).

"Думаю, это одна из лучших наших игр за последнее время: мы контролировали мяч, забили, в конце матча мы хорошо владели мячом, не рискуя. Плюс хорошо проявили себя в работе с мячом", - поделился впечатлениями Каррера.

Тренер заявил, что игроки дали ответ тем, кто критиковал команду за плохую физическую подготовку: "Это то, что думают другие, я подобного никогда не думал (что есть проблемы с "физикой" - прим. ТАСС), у меня не было сомнений. Знаю, что мы делаем, и доверяю своим людям, и если до сих пор не было результатов, то это не связано с физической подготовкой, и сегодня после такого сложного матча, как с "Ливерпулем", мы перебегали соперника. Это и есть наш ответ, и, увы, мы можем отвечать только на поле, по возможности выигрывая".

Каррера отметил, что команда сделала выводы после упущенной победы в матче с "Тосно" (2:2). "В перерыве обычно говорится много вещей, но в принципе они одни и те же, никакой особой алхимии нет. Ребята просто сумели понять и не повторить ошибок, которые были. Да, сегодня был похожий случай, как в матче с "Тосно", но тот урок нам пошел на пользу, мы не позволили сопернику сделать ничего", - сказал он.

Тренер признался, что специально заставлял центральных защитников не ходить на угловые, чтобы не получить контратаку: "Это мое решение, я заставил остаться их там, чтобы не получить контратаку".

"С нападающим Адриано все хорошо"

Тренер отметил пользу предстоящей паузы, связанной с играми национальных сборных. "Безусловно, пауза нам в помощь, потому что в последнее время мы очень много играли и будет возможность восстановиться травмированным. Плюс она даст нам возможность поработать", - отметил итальянец.

Специалист также сообщил, что замена нападающего Луиса Адриано не связана с травмой. "С ним все хорошо, просто он сегодня много бегал и устал. Никаких проблем с ним нет. Я очень доволен его игрой как с мячом, таки без него, тем более он один из тех, который играл всегда, так что нормально, что он устал", - добавил Каррера.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 17 очков, "Урал" с 16 очками идет восьмым. В следующем туре "Спартак" 13 октября в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" на следующий день примет махачкалинский "Анжи".