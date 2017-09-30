Матч чемпионата Франции по футболу не был доигран после происшествия с болельщиками

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ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между "Амьеном" и "Лиллем" не был доигран после того, как несколько болельщиков пострадали в результате обрушения заграждения на трибунах стадиона в Амьене. Об этом сообщает пресс-служба местного футбольного клуба.
На 15-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча была остановлена.
После совещания, встречу было решено не доигрывать. Как сообщает AFP, пострадали 18 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. К стадиону прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы. По данным сайта регионального телеканала "Франс-3 Пикарди", у пострадавших - переломы и сильные ушибы.