Число пострадавших во время футбольного матча во Франции болельщиков достигло 26

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших болельщиков в результате обрушения заграждения на трибунах стадиона в Амьене, где проходил матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между "Амьеном" и "Лиллем", достигло 26 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает AFP.
На 15-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча в итоге не была доиграна.
Ранее сообщалось о 18 пострадавших. К стадиону прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.