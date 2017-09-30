Число пострадавших во время футбольного матча во Франции болельщиков достигло 26

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших болельщиков в результате обрушения заграждения на трибунах стадиона в Амьене, где проходил матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между "Амьеном" и "Лиллем", достигло 26 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает AFP.

На 15-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча в итоге не была доиграна.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. К стадиону прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.