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Число пострадавших во время футбольного матча во Франции болельщиков достигло 26

Спорт
30 сентября, 23:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Во время встречи между "Амьеном" и "Лиллем" заграждение не выдержало наплыва фанатов и рухнуло

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Материал из 1 страницы
Медики оказывают помощь пострадавших в результате падения ограждения болельщикам "Лилля"

Медики оказывают помощь пострадавших в результате падения ограждения болельщикам "Лилля"

© AP Photo

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших болельщиков в результате обрушения заграждения на трибунах стадиона в Амьене, где проходил матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между "Амьеном" и "Лиллем", достигло 26 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает AFP.

На 15-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча в итоге не была доиграна.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. К стадиону прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.

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