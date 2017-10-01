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Комиссия FIBA проверит готовность России к проведению КМ-2023 на следующей неделе

Спорт
1 октября, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Комиссия со 2 по 5 октября посетит Москву, Казань, Санкт-Петербург и Пермь

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 1 октября. Оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA), которая занимается проверкой готовности городов к проведению Кубка мира в 2023 году, посетит Россию на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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В состав комиссии вошли вице-президент FIBA и президент африканского отделения организации Хамане Нианг, казначей FIBA и глава Федерации баскетбола Германии Инго Вайс, вице- президент технической комиссии FIBA Любомир Котлеба. Комиссия посетит спортивные сооружения для игр и тренировок, гостиницы, в которых планируется организовать проживание сборных, представителей FIBA, журналистов и болельщиков.

Комиссия прилетит в Москву 2 октября. 3 октября представители FIBA посетят Казань, 4 октября - Санкт-Петербург, а 5 октября - Пермь. Члены комиссии проведут встречи с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, министром по делам молодежи и спорту Татарстана Владимиром Леоновым, губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Помимо России, на проведение турнира претендуют заявки Турции, совместные заявки Японии, Индонезии, Филиппин и Уругвая с Аргентиной.

Страна - хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. Ни Россия, ни СССР ни разу в истории не принимали мужской чемпионат мира по баскетболу. В 2014 году чемпионат мира впервые прошел под названием Кубок мира. В 2019 году турнир состоится в Китае.

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