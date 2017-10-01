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Футболист ЦСКА Вернблум получил глубокую рваную травму ноги

Спорт
1 октября, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Шведский полузащитник получил травму в воскресном матче ЦСКА - "Уфа" и был заменен на 76-й минуте встречи

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Понтус Вернблум на носилках

Понтус Вернблум на носилках

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум получил глубокую рваную травму ноги, серьезность повреждения еще не определена. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В воскресенье ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0. 31-летний Вернблум получил травму и был заменен на 76-й минуте встречи.

"У Вернблума глубокая рваная рана. Пока не знаю, насколько она серьезная", - сказал Гончаренко.

Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 12 матчей в чемпионате России и шесть игр - в Лиге чемпионов.

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