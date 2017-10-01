Футболист ЦСКА Вернблум получил глубокую рваную травму ноги

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум получил глубокую рваную травму ноги, серьезность повреждения еще не определена. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
В воскресенье ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0. 31-летний Вернблум получил травму и был заменен на 76-й минуте встречи.
"У Вернблума глубокая рваная рана. Пока не знаю, насколько она серьезная", - сказал Гончаренко.
Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 12 матчей в чемпионате России и шесть игр - в Лиге чемпионов.