ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Во втором тайме полузащитник хозяев Понтус Вернблум покинул поле на носилках, на 76-й минуте его заменил Георгий Миланов. Шведский игрок травмировался, пытаясь выбить мяч у соперника в подкате. На 89-й минуте пенальти не реализовал полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо.

Константин Кучаев впервые вышел на поле в составе ЦСКА в матче чемпионата России. 19-летний полузащитник, который находится в структуре армейского клуба с 2015 года, в прошлом сезоне принял участие в двух играх, в текущем - в четырех, но каждый раз выходил на замену после 80-й минуты.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Уфа" идет на десятой строчке (14).

В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с "Краснодаром", "Уфа" 15 октября проведет домашний матч против столичного "Локомотива".