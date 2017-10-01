ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Во втором тайме полузащитник хозяев Понтус Вернблум покинул поле на носилках, на 76-й минуте его заменил Георгий Миланов. Шведский игрок травмировался, пытаясь выбить мяч у соперника в подкате. На 89-й минуте пенальти не реализовал полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо.
Константин Кучаев впервые вышел на поле в составе ЦСКА в матче чемпионата России. 19-летний полузащитник, который находится в структуре армейского клуба с 2015 года, в прошлом сезоне принял участие в двух играх, в текущем - в четырех, но каждый раз выходил на замену после 80-й минуты.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Уфа" идет на десятой строчке (14).
В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с "Краснодаром", "Уфа" 15 октября проведет домашний матч против столичного "Локомотива".