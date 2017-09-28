"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА при рекордном количестве болельщиков на "ВЭБ-Арене"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (на первом плане) после пропущенного гола в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" © Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский ЦСКА крупно проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

Это поражение стало самым крупным на своем поле для ЦСКА в основном раунде Лиги чемпионов. Ранее в главном европейском клубном турнире ЦСКА ни разу не проигрывал на своем поле с разницей в три мяча и более. Самое крупное поражение в истории в Лиге чемпионов армейцам нанес французский "Марсель" 17 марта 1993 года, разгромив на своем поле ЦСКА со счетом 6:0.

Кроме того, матч с "Манчестер Юнайтед" стал 41-м подряд в основном раунде Лиги чемпионов, в котором вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропускал хотя бы один мяч.

При этом результат матча в Москве не сильно повлиял на расположение стран в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Так, отрыв России от Португалии остался прежним - 45,582 и 41,915 балла у каждой ассоциации соответственно. Россия в таблице коэффициентов УЕФА идет на шестом месте, позволяющем заявить в еврокубки сезона-2019/20 шесть клубов - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Португалия занимает седьмую строчку, дающую право делегировать в еврокубки-2019/20 пять команд.

"Забитый гол - заслуга болельщиков"

Матч против "Манчестер Юнайтед" примечателен тем, что на нем был поставлен новый рекорд посещаемости "ВЭБ-Арены". На игру армейцев против английского гранда пришло посмотреть более 29 тыс. болельщиков.

До этого рекорд принадлежал московскому дерби между ЦСКА и "Спартаком", которое прошло в рамках 26-го тура чемпионата России сезона-2016/17 - ту игру посетило 27352 зрителя. При этом вместимость стадиона составляет 30 тыс. человек - это значит, что лишь незаполненный гостевой сектор не позволил собрать абсолютный аншлаг.

В начале встречи болельщики заготовили большой перформанс на все трибуны - из красно-сине-желтой мозаики была выложена кричалка болельщиков "Мы ЦСКА - мы победим". Всю игру фанаты ЦСКА гнали свою команду вперед, и это не осталось незамеченным руководством ЦСКА. Генеральный директор клуба Роман Бабаев поблагодарил фанатов за прекрасную поддержку и подчеркнул, что именно их заслуга лежит на забитом "голе престижа" армейцев.

"Неожиданно легкая победа"

Статистика встречи говорит о том, что явным лидером на поле были гости. "Манчестер Юнайтед" больше бил в створ ворот - 10 против 7, больше владел мячом - 59% против 41% и меньше фолил - 5 против 10. Счет встречи является разгромным, а полузащитник английской команды Генрих Мхитарян отметил, что не ожидал столь легкой победы над ЦСКА.

Бабаев также подчеркнул предсказуемость результата. Гендиректор ЦСКА назвал "Манчестер Юнайтед" лучшей командой за последнее время, которая показывает впечатляющий футбол.

Главный тренер английской команды Жозе Моуринью, по всей видимости, тоже был удивлен результатом. На послематчевой пресс-конференции он заявил, что не ожидал от своей команды такого начала матча, и подчеркнул, что это лучшая для него игра в Москве.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был более конкретен. По его мнению, именно первый гол расшатал российскую команду, после чего игра армейцев развалилась. "Мы впервые за долгое время столкнулись с таким быстрым ритмом, совершали глупые ошибки для нашего уровня", - сказал тренер.

После двух туров в турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед" (6 очков), далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0). Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против "Базеля", "Бенфика" в тот же день примет "Манчестер Юнайтед".